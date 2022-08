Calciomercato Juventus, De Sciglio convince in campionato e una squadra piomba su di lui (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattia De Sciglio è uno di quei giocatori che avrebbe potuto esprimersi maggiormente nel corso della sua carriera, ma ora è cambiato. Ci sono alcuni giocatori che hanno sicuramente saputo dimostrare tutto il loro grande talento in questi ultimi anni, ma Mattia De Sciglio ha alternato troppe volte le proprie prestazioni, per questo motivo anche quando riesce a mettersi in evidenza non trova mai completamente la fiducia totale della gente. LaPresseQuando si parte con l’effige del predestinato in età giovanile il rischio di perdersi è davvero sempre molto grande ed è quello che è successo a Mattia De Sciglio, un ragazzo che era stato lanciato giovanissimo da Massimiliano Allegri quando ancora giocava nel Milan. Inizialmente le sue caratteristiche avevano conquistato veramente tutti, compresi in nazionale che lo avevano chiamato con grande ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattia Deè uno di quei giocatori che avrebbe potuto esprimersi maggiormente nel corso della sua carriera, ma ora è cambiato. Ci sono alcuni giocatori che hanno sicuramente saputo dimostrare tutto il loro grande talento in questi ultimi anni, ma Mattia Deha alternato troppe volte le proprie prestazioni, per questo motivo anche quando riesce a mettersi in evidenza non trova mai completamente la fiducia totale della gente. LaPresseQuando si parte con l’effige del predestinato in età giovanile il rischio di perdersi è davvero sempre molto grande ed è quello che è successo a Mattia De, un ragazzo che era stato lanciato giovanissimo da Massimiliano Allegri quando ancora giocava nel Milan. Inizialmente le sue caratteristiche avevano conquistato veramente tutti, compresi in nazionale che lo avevano chiamato con grande ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Da #Depay a #Milik: le ultime sull'attacco - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ancora niente accordo totale per #Depay: la situazione - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO - Antonin30880485 : RT @lucacimini82: Di solito Paganini (il musicista) non ripete ma voglio fare un’eccezione #Depay arriva, così come #Paredes Azzardo poi ce… - JosephSayah16 : RT @ninobizzintino: #juventus #Calciomercato datemi #Zaniolo e per me possiamo chiudere il mercato qua. -