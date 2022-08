Quando esce Boris 4? La data di uscita ufficiale della quarta stagione (Di giovedì 18 agosto 2022) Boris 4 sta per tornare. La messa in onda della quarta stagione della serie cult italiana è attesa per il mese di ottobre: a differenza delle prime tre stagioni, il nuovo capitolo sarà prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, per la piattaforma online Disney+, dove è già possibile rivedere tutti i vecchi episodi. È dall’autunno dello scorso anno che alcuni dei principali protagonisti della serie tv stanno postando sui social foto dal set durante le riprese: uno degli scatti che più ha fatto scalpore tra i fan è quello che ritrae insieme Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi, la coppia più amata dello sceneggiato televisivo. Ora che le riprese sono terminate da un po’, è arrivato finalmente il momento di accendere i riflettori sulle nuove attesissime puntate. In questo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 agosto 2022)4 sta per tornare. La messa in ondaserie cult italiana è attesa per il mese di ottobre: a differenza delle prime tre stagioni, il nuovo capitolo sarà prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, per la piattaforma online Disney+, dove è già possibile rivedere tutti i vecchi episodi. È dall’autunno dello scorso anno che alcuni dei principali protagonistiserie tv stanno postando sui social foto dal set durante le riprese: uno degli scatti che più ha fatto scalpore tra i fan è quello che ritrae insieme Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi, la coppia più amata dello sceneggiato televisivo. Ora che le riprese sono terminate da un po’, è arrivato finalmente il momento di accendere i riflettori sulle nuove attesissime puntate. In questo ...

