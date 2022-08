Meteo, clima impazzito: caldo record al Sud, nubifragi al Nord (Di giovedì 18 agosto 2022) È un’Italia mai così spezzata in due dal maltempo. Il Meteo restituisce due facce totalmente opposte che denotano un clima ormai impazzito: caldo africano al Sud, con Palermo che raggiunge i 43 gradi percepiti, e nubifragi al Centro-Nord. Dalla Toscana al Piemonte, le piogge di queste ore stanno creando danni e disagi agli abitanti. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) È un’Italia mai così spezzata in due dal maltempo. Ilrestituisce due facce totalmente opposte che denotano unormaiafricano al Sud, con Palermo che raggiunge i 43 gradi percepiti, eal Centro-. Dalla Toscana al Piemonte, le piogge di queste ore stanno creando danni e disagi agli abitanti. La L'articolo proviene da Inews24.it.

