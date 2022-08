"Ora mi danno dell'assassino", Salvini zittisce Crisanti e compagni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Matteo Salvini, segretario della Lega, interviene al Caffè de la Versiliana a Marina di Pietrasanta, rilancia i nomi di ministri chiave da annunciare agli italiani e affronta il rema delle liste elettorali: "Niente casini come il Pd (...). Penso che mi candiderò nella mia città (Milano, ndr) ma mi hanno chiesto di spendermi anche in altre regioni, penso alla Calabria, alla Puglia. Sto lavorando alle liste, abbiamo fatto il 99% del lavoro. Credo che sinceramente non ci saranno i casini che ci sono stati in casa Pd". Detto che "bisogna vincere le elezioni prima di proporre i ministri", Salvini, nell'intervista pubblica al Caffè della Versiliana, ribadisce la sua proposta al centrodestra: "Due o tre figure fondamentali, penso ai ministro di Esteri, Economia e Giustizia, sarebbe positivo presentarle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Matteo, segretarioa Lega, interviene al Caffè de la Versiliana a Marina di Pietrasanta, rilancia i nomi di ministri chiave da annunciare agli italiani e affronta il remae liste elettorali: "Niente casini come il Pd (...). Penso che mi candiderò nella mia città (Milano, ndr) ma mi hanno chiesto di spendermi anche in altre regioni, penso alla Calabria, alla Puglia. Sto lavorando alle liste, abbiamo fatto il 99% del lavoro. Credo che sinceramente non ci saranno i casini che ci sono stati in casa Pd". Detto che "bisogna vincere le elezioni prima di proporre i ministri",, nell'intervista pubblica al Caffèa Versiliana, ribadisce la sua proposta al centrodestra: "Due o tre figure fondamentali, penso ai ministro di Esteri, Economia e Giustizia, sarebbe positivo presentarle ...

