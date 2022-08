Napoli imbufalito con Fabian Ruiz per la festa in discoteca a Positano (Di mercoledì 17 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Fabian Ruiz-Napoli. “Fabian Ruiz sta vivendo da separato in casa: il Napoli non ha gradito la sua sortita in una discoteca a Positano, mentre la squadra era a Verona”: così scrive TuttoSport in merito al caso legato al calciatore spagnolo. Secondo il quotidiano torinese, Aurelio De Laurentiis è imbufalito per il comportamento del calciatore spagnolo che è oramai in uscita. Una fotografia lo immortala in discoteca a Positano mentre fuma una sigaretta, nello stesso tempo in cui i partenopei erano in trasferta a Verona: un atteggiamento che la società ha già condannato internamente, probabilmente prevedendo una multa. “Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) CALCIOMERCATO. “sta vivendo da separato in casa: ilnon ha gradito la sua sortita in una, mentre la squadra era a Verona”: così scrive TuttoSport in merito al caso legato al calciatore spagnolo. Secondo il quotidiano torinese, Aurelio De Laurentiis èper il comportamento del calciatore spagnolo che è oramai in uscita. Una fotografia lo immortala inmentre fuma una sigaretta, nello stesso tempo in cui i partenopei erano in trasferta a Verona: un atteggiamento che la società ha già condannato internamente, probabilmente prevedendo una multa. “Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 ...

