Daniele_Manca : L’estate selvaggia dei trapper: tentati omicidi, armi, assalti razzisti. Dalla faida tra le gang di Simba la Rue e… - TuttoSuMilano : Faida trapper, a Simba La Rue negati i domiciliari: «Non dà segni di voler cambiare» - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di domiciliari per Simba La Rue - fattoquotidiano : Il gip di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di domiciliari per Simba La Rue - EugenioBerto70 : Faida trapper: niente domiciliari per Simba La Rue -

Euronews Italiano

Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, è stato arrestato con altri tre giovani in un'inchiesta su una presuntatra, costellata di aggressioni culminate in un sequestro di ...La dimensione 'criminale' deiè infatti senza confini territoriali. A fare compagnia ai ... Quest'ultimo coinvolto in unamusicale con il rivale padovano 'Baby Touche' si sarebbe reso ... Faida trapper: Simba La Rue, ancora non fissata operazione "A distanza di 7 giorni dall'ordine di trasferimento in ospedale, dove deve essere operato, il detenuto è ancora a San Vittore": è quanto denuncia Niccolò Vecchioni, il legale del trapper Simba Lu Rue ...Nelle ultime ore i trapper romani Traffik, al secolo Gianmarco Fagà, e Elia Di Genova, conosciuto come 'Elia 17 Baby', sono stati arrestati - in due occasioni diverse - dai carabinieri ...