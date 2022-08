E’ morto Salvatore Dino, un editore puro che dedicò la vita ai libri e all’amicizia (Di martedì 16 agosto 2022) E’ morto Salvatore Dino, editore, imprenditore. Aveva un “progetto”, lo chiamava in tal modo. Veniva all’inizio da Ugo Spirito, poi da Luigi Zampetti, infine da me. Ugo Spirito aveva pubblicato con Dino il testo: La rivoluzione in Iran. Dino era in contatti amichevoli con lo Scià Reza Pahlavi. Lo Scià intendeva modernizzare il suo Paese, anche se in modi verticali, dall’alto, e Spirito tracciò un andamento di economia mista Stato/Privati dettagliato, in ogni campo. Il testo fu diffuso in migliaia e migliaia di copie, ma gli avvenimenti della sollevazione integralista islamica misero fine alla trasformazione. Salvatore Dino, i rapporti con lo Scià Reza Pahlavi Dino rimase in contatto con lo Scià, la cui sorella fu sua ospite ,ed ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 agosto 2022) E’, imprenditore. Aveva un “progetto”, lo chiamava in tal modo. Veniva all’inizio da Ugo Spirito, poi da Luigi Zampetti, infine da me. Ugo Spirito aveva pubblicato conil testo: La rivoluzione in Iran.era in contatti amichevoli con lo Scià Reza Pahlavi. Lo Scià intendeva modernizzare il suo Paese, anche se in modi verticali, dall’alto, e Spirito tracciò un andamento di economia mista Stato/Privati dettagliato, in ogni campo. Il testo fu diffuso in migliaia e migliaia di copie, ma gli avvenimenti della sollevazione integralista islamica misero fine alla trasformazione., i rapporti con lo Scià Reza Pahlavirimase in contatto con lo Scià, la cui sorella fu sua ospite ,ed ...

SecolodItalia1 : E’ morto Salvatore Dino, un editore puro che dedicò la vita ai libri e all’amicizia - RehoEmanuele88 : @EnricoLetta in italia però. Non nelle Due Sicilie. Noi con la massoneria non vogliamo avere nulla a che fare. E an… - palermo24h : Incidente mortale, auto contro muro: morto il 26enne Salvatore Tomasi - ParliamoDiNews : Salvatore Tomasi morto in incidente a Sant`Agata Militello, a Belpasso muore Andrea La Spina - Notizioso… - infoitcultura : Incidente mortale, auto contro muro: morto il 26enne Salvatore Tomasi -