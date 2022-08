Serie B 2022/23: non bene il Cagliari all’esordio, solo un pareggio in extremis con il Como (Di sabato 13 agosto 2022) Buon match al Piscina Sinigaglia tra Como e Cagliari nel match valevole per la prima giornata della Serie B 2022/23. I sardi partono favoriti alla prima in Serie cadetta, ma non riescono a rispettare le attese. Gli uomini di Gattuso invece si impongono col gioco, perdendo i primi 3 punti per strada solo nel finale. La gara non inizia con ritmi eccelsi, ma piano piano si alzano e alla prima vera occasione pericolosa, il Como passa. Cross dalla destra, controlla e tira di Blanco, con un tiro un po’ sbilenco, il quale però trova sulla parte opposta Mancuso che si avventa sul pallone per il tap-in trovando il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude sull’1-0. La ripresa inizia invece con ritmi nettamente più pacati, con pochi spazi e i cambi che non incidono molto. ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Buon match al Piscina Sinigaglia tranel match valevole per la prima giornata della/23. I sardi partono favoriti alla prima incadetta, ma non riescono a rispettare le attese. Gli uomini di Gattuso invece si impongono col gioco, perdendo i primi 3 punti per stradanel finale. La gara non inizia con ritmi eccelsi, ma piano piano si alzano e alla prima vera occasione pericolosa, ilpassa. Cross dalla destra, controlla e tira di Blanco, con un tiro un po’ sbilenco, il quale però trova sulla parte opposta Mancuso che si avventa sul pallone per il tap-in trovando il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude sull’1-0. La ripresa inizia invece con ritmi nettamente più pacati, con pochi spazi e i cambi che non incidono molto. ...

