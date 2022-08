Macabro ritrovamento in auto | anziano sgozzato | si teme pista serial killer

occhio_notizie : Il macabro ritrovamento da parte dei volontari ambientali: rinvenute sei carcasse - Gigithebeast1 : RT @Pulixi82: 'Questo macabro ritrovamento dà l'avvio al mistero di #LaSettimaLuna, thriller mozzafiato di Piergiorgio Pulixi. Con un indub… -

Orrore a Vercelli . E' stato individuato il responsabile del, dello scorso 5 maggio, di sette cadaveri di cani rinchiusi in dei sacchi della spazzatura. Come riporta La Repubblica, si tratta di un uomo di 47 anni che, probabilmente aveva ...La scena del crimine, un tempo riservata agli inquirenti, ha finito per entrare in ogni casa e ciascuno ne segue tutte le fasi, dal, ai sospetti, all'arresto del colpevole come ...Avanza in maniera preoccupante lo scioglimento dei ghiacciai europei e si moltiplicano i macabri ritrovamenti sulle Alpi svizzere e italiane ...Orrore a Vercelli. E' stato individuato il responsabile del macabro ritrovamento, dello scorso 5 maggio, di sette cadaveri di cani rinchiusi in dei sacchi della spazzatura. Come ...