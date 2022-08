Genoa, Badelj: «Squadra costruita per risalire subito in Serie A» (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista del Genoa Badelj punta subito alla promozione in Serie A in questa stagione Milan Badelj, centrocampista del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato in vista dell’inizio del campionato di Serie B. OBIETTIVO PROMOZIONE – «Direi che siamo bene equilibrati e ben coperti in tutte le posizioni: la Squadra è fatta per risalire subito in A. Lasciare Genova? Non mi è arrivato nulla che potesse essere paragonato agli stimoli che mi dà la possibilità di riportare subito il Genoa in Serie A. Sarebbe un percorso importante che mi consentirebbe di creare un grande legame con la città e con la nostra gente». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista delpuntaalla promozione inA in questa stagione Milan, centrocampista del, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato in vista dell’inizio del campionato diB. OBIETTIVO PROMOZIONE – «Direi che siamo bene equilibrati e ben coperti in tutte le posizioni: laè fatta perin A. Lasciare Genova? Non mi è arrivato nulla che potesse essere paragonato agli stimoli che mi dà la possibilità di riportareilinA. Sarebbe un percorso importante che mi consentirebbe di creare un grande legame con la città e con la nostra gente». L'articolo proviene da Calcio News ...

