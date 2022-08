Franco Morbidelli vota contro Fabio Quartararo: “Non è favorito” (Di giovedì 11 agosto 2022) Lotta serrata per il titolo del Motomondiale piloti 2022. Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, non sembra poter piazzare (almeno adesso) la zampata risolutoria per portarsi a casa il secondo alloro consecutivo della classe regina. Aleix Espargarò di Aprilia lo rincorre, ma la moto di Noale sembra avere troppi alti e bassi in una stagione, comunque, davvero molto positiva. La novità è il ritorno in gioco di Francesco Bagnaia di Ducati che, vincendo le ultime due gare, ha recuperato ben 42 punti al battistrada di Yamaha. Chi è il favorito? Secondo Franco Morbidelli, compagno di squadre del francese campione, non è Quartararo l’indiziato per vincere. Le parole di Franco Morbidelli Franco Morbidelli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Lotta serrata per il titolo del Motomondiale piloti 2022. Il campione del mondo in carica,, non sembra poter piazzare (almeno adesso) la zampata risolutoria per portarsi a casa il secondo alloro consecutivo della classe regina. Aleix Espargarò di Aprilia lo rincorre, ma la moto di Noale sembra avere troppi alti e bassi in una stagione, comunque, davvero molto positiva. La novità è il ritorno in gioco di Francesco Bagnaia di Ducati che, vincendo le ultime due gare, ha recuperato ben 42 punti al battistrada di Yamaha. Chi è il? Secondo, compagno di squadre del francese campione, non èl’indiziato per vincere. Le parole di...

