Come vedere una stella cadente la notte di San Lorenzo? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 2022 ci ha già regalato una serie di notti spettacolari tra la super Luna e il maxi allineamento di pianeti dei mesi scorsi. Ma se mettiamo insieme estate ed astronomia, il pensiero va subito alle stelle cadenti di San Lorenzo, uno degli appuntamenti imperdibili per chi ama trascorrere una serata in maniera diversa dal solito, magari in campagna in cerca di rifugio dalla calura estiva di città. Ma che sia l'occasione per un appuntamento romantico con la testa all'insù o una delle tante scuse per fare una gita fuoriporta con gli amici, le stelle cadenti di San Lorenzo sono un buon viatico per iniziare le vacanze nella speranza che il desiderio espresso possa realizzarsi. Stelle cadenti che non sono stelle La prima cosa da sapere è che, in realtà, le stelle non hanno nulla a che fare con questo fenomeno astronomico. Il merito è della ...

