Omicidio a Monteforte Irpino | restano gravi le condizioni di Krasimir | gara di solidarietà

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) –lediPetrov Tsankov, il 49enne bulgaro ferito a martellate da Robert Omo, il 24enne nigeriano che uccise a colpi di martello Gao Yuancheng 56enne cinese, alo scorso 30 giugno.ha già subito un primo intervento chirurgico per ridurre le ferite provocate dai colpi ricevuti alla testa. Nel frattempo è partita ladi: “Oggiè ricoverato in ospedale e le suedi salute sono seriamente compromesse – si legge nella nota di Arci Avellino, Don Tonino Bello, IrpiniAltruista, AUSER e ACLI – Non lasciamo solo lui e la sua famiglia: ...

Avellino . E' ancora grave in ospedale Krasimir Petrov Tsankov, il 49enne giardiniere bulgaro colpito martellate dal nigeriano Robert Omo il 30 luglio corso ad Alvanella diIrpino. Un episodio di inaudita violenza, il 24enne nigeriano si è scagliato con furia omicida contro un commerciante di origine cinese Gao Yuancheng, 56enne. Krasimir Tsankov ha tentato di ...Le comunità diIrpino e Mercogliano sono raccolte in preghiera per la morte del 56enne ... Intanto Roberto Omo accusato diaggravato e tentato, si è avvalso della facoltà di ...& & Sabato 30 luglio si è verificato un episodio di inaudita violenza nella frazione Alvanella di Monteforte Irpino: un ventenne nigeriano si è scagliato con furia omicida contro un commerciante di or ...Fiori e candele davanti al negozio del commerciante ucciso a martellate a Monteforte Irpino. Il fermato non risponde al gip, ancora gravissimo il cliente ferito. Fiore e candele, ma anche i disegni di ...