Tottenham - Southampton 4 - 1, l'autogol di Salisu (Di sabato 6 agosto 2022) Nella vittoria per 4 - 1 del Tottenham sul Southampton, gli Spurs vengono facilitati da questo incredibile autogol di Mohammed ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) Nella vittoria per 4 - 1 delsul, gli Spurs vengono facilitati da questo incredibiledi Mohammed ...

liviozeta929 : La prossima del Tottenham è fra 8 giorni. Romperete il cazzo fino ad allora, per un gol del 4-1 contro il Southampt… - sportli26181512 : Conte dopo il poker al debutto: 'Non era semplice, contento per #Perisic': Il tecnico del #Tottenham ha parlato dop… - fisco24_info : Premier: esordio ok per il Tottenham, 4-1 al Southampton: il Liverpool rischia, doppia rimonta e 2-2 col Fulham - glooit : Premier: esordio ok per il Tottenham, 4-1 al Southampton leggi su Gloo - junews24com : Conte elogia Kulusevski: «Tutte le qualità per essere un top player» - -