Il Giornale: all’Inter Inzaghi teme qualche uscita in extremis, il bilancio è in rosso di 140 milioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Giornale fa il punto sull’Inter. Che non può ancora escludere qualche partenza. Scrive Franco Ordine: Nel frattempo, come è stato spiegato dalle fonti interessate, il colloquio tra l’agente di Alexis Sanchez e il ds Ausilio non ha sortito l’effetto sperato e cioè di un accordo definitivo. (…) Il cileno godrà in questa stagione di uno stipendio da 9,3 milioni di euro netti. La richiesta di “buonuscita” è di 5 milioni tondi tondi, l’offerta sui 3 milioni, pari a quella riconosciuta a Vidal nel frattempo già partito per il Brasile. Aggiunge Il Giornale che le cifre pagate quale “incentivo all’esodo” risulteranno conteggiate nel bilancio chiuso al 30 giugno scorso. E secondo alcune stime, le perdite d’esercizio passerebbero così da 120 a circa 140 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilfa il punto sull’Inter. Che non può ancora escluderepartenza. Scrive Franco Ordine: Nel frattempo, come è stato spiegato dalle fonti interessate, il colloquio tra l’agente di Alexis Sanchez e il ds Ausilio non ha sortito l’effetto sperato e cioè di un accordo definitivo. (…) Il cileno godrà in questa stagione di uno stipendio da 9,3di euro netti. La richiesta di “buon” è di 5tondi tondi, l’offerta sui 3, pari a quella riconosciuta a Vidal nel frattempo già partito per il Brasile. Aggiunge Ilche le cifre pagate quale “incentivo all’esodo” risulteranno conteggiate nelchiuso al 30 giugno scorso. E secondo alcune stime, le perdite d’esercizio passerebbero così da 120 a circa 140 ...

napolista : Il Giornale: all’Inter Inzaghi teme qualche uscita in extremis, il bilancio è in rosso di 140 milioni Ancora non c… - FrancescoLaur72 : @Gazzetta_it Come Dybala e Bremer sicuri all'Inter è la stessa cosa !!! Ormai non siete più un giornale sportivo ma una rivista comica !! - JohnLemon_1908 : @Gazzetta_it Se era sempre all Inter questo articolo non sarebbe esistito, anzi ne avreste fatto un altro dicendo c… - lopsicologorn : @Alex_Cavasinni Sbaglio o è lo stesso giornale che dava Dybala all'Inter in prima pagina da un mese ?? -