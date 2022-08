Andor: la serie si concluderà con la stagione 2, collegata direttamente con Rogue One (Di giovedì 4 agosto 2022) La serie Andor, in arrivo a settembre su Disney+, si concluderà con la stagione 2 che sarà collegata direttamente a Rogue One grazie all'episodio finale. La serie Andor sarà composta da due stagioni e il finale sarà direttamente collegato a Rogue One, il film distribuito nelle sale nel 2016. Disney+ ha condiviso anche due nuove foto ufficiali che mostrano Diego Luna in una scena d'azione e Genevieve O'Reilly. Tony Gilroy, creatore della serie Andor, ha confermato il numero di stagioni del progetto prequel con star Diego Luna: "Copriremo un anno nei primi 12 episodi, che abbiamo completato. Stiamo infatti finendo il mix finale della puntata 12, lo faremo domani". Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) La, in arrivo a settembre su Disney+, sicon la2 che saràOne grazie all'episodio finale. Lasarà composta da due stagioni e il finale saràcollegato aOne, il film distribuito nelle sale nel 2016. Disney+ ha condiviso anche due nuove foto ufficiali che mostrano Diego Luna in una scena d'azione e Genevieve O'Reilly. Tony Gilroy, creatore della, ha confermato il numero di stagioni del progetto prequel con star Diego Luna: "Copriremo un anno nei primi 12 episodi, che abbiamo completato. Stiamo infatti finendo il mix finale della puntata 12, lo faremo domani". Il ...

