Guida all’Empoli 2022 23

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 14° Chi in più: Mattia Destro, Razvan Marin, Liberato Cacace, Tyronne Ebuehi, Martin Satriano, Koni De Winter. Chi in meno: Andrea Pinamonti, Mattia Viti, Kristjan Asllani, Simone Romagnoli. Una statistica interessante della scorsa stagione: In una stagione che ha visto l’Empoli alternarsi tra alti e bassi molto netti una delle poche costanti è stata il pressing. Secondo i dati di Alfredo Giacobbe, gli azzurri sono stati tra i migliori della Serie A sia per PPDA (quinti dietro solo alle squadre di scuola gasperiniana, cioè Torino, Atalanta e Verona, e al Milan) che per recuperi palla offensivi (settimi, oltre alle squadre già citate si aggiungono anche Inter e Juventus). Un campionato è una maratona, ha detto una volta Massimiliano Allegri, e nella sua valutazione è quasi impossibile non farsi influenzare da cosa succede negli ultimi ...