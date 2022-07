Il Piano del verde proposto dagli ambientalisti non piace a Coldiretti (Di sabato 30 luglio 2022) ... che a lungo andare trasformerebbe i canali artificiali in un deserto Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet ... Leggi su primalamartesana (Di sabato 30 luglio 2022) ... che a lungo andare trasformerebbe i canali artificiali in un deserto Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet ...

ilfoglio_it : Berlino è in emergenza e avrà bisogno dei paesi mediterranei. La reazione sovranista 'fatti loro' sarebbe un grave… - gualtierieurope : Al via i lavori del più grande piano di rifacimento delle #strade di #Roma. Grazie alla convenzione con @StradeAnas… - borghi_claudio : Sono sul disperatello... ah, chi dice di non votare aiuta questo brillante piano. DESISTENZA! DESISTENZA! DESISTEN… - gponedotcom : 'Il mio piano è sempre stato quello di smettere di gareggiare prima dei 40 anni. Cos'altro potrei realizzare nei pr… - Armando70296762 : @lucacerchione Io credo che il Napoli proverà ad accelerare per Navas (secondo Spud c'è già un proto-accordo con il… -