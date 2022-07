Capelli ricci e mossi, come trattarli: prodotti, routine e tecniche per prendersene cura (Di giovedì 28 luglio 2022) La parola chiave per prendersi cura dei Capelli ricci e mossi è ‘idratazione’. Le chiome ricce hanno esigenze del tutto particolari, e per curarle a dovere sono necessari interventi tesi a limitare l’innata tendenza a diventare secche e sfibrate e ad annodarsi. Il benessere dei Capelli ricci è legato a doppio filo alle operazioni di detersione e acconciatura, considerando che per una corretta operazione di pulizia si devono utilizzare prodotti delicati, che detergono e idratano. Dopo lo shampoo, il capello riccio deve essere nutrito in profondità, e quindi supportato dall’uso di maschere idratanti, nutrienti e rinforzanti, pettinato con delicatezza non prima di aver utilizzato un balsamo, e acconciato sfruttando una soluzione come la mousse per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) La parola chiave per prendersi cura deiè ‘idratazione’. Le chiome ricce hanno esigenze del tutto particolari, e per curarle a dovere sono necessari interventi tesi a limitare l’innata tendenza a diventare secche e sfibrate e ad annodarsi. Il benessere deiè legato a doppio filo alle operazioni di detersione e acconciatura, considerando che per una corretta operazione di pulizia si devono utilizzaredelicati, che detergono e idratano. Dopo lo shampoo, il capelloo deve essere nutrito in profondità, e quindi supportato dall’uso di maschere idratanti, nutrienti e rinforzanti, pettinato con delicatezza non prima di aver utilizzato un balsamo, e acconciato sfruttando una soluzionela mousse per ...

