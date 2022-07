Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: “Se mio figlio fosse froc*o? Sarebbe un problema…” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tommaso Zorzi, in sacrosanta modalità “tolleranza zero”, ha pubblico un vomitevole insulto di una 34enne romana che si è erogata il diritto di scrivergli “froc*o” tramite i messaggi privati di Instagram. Stanco degli insulti di questo tipo, il conduttore di Tailor Made ha pubblicato il volto della donna. Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022), in sacrosanta modalità “tolleranza zero”, ha pubblico un vomitevole insulto di una 34enne romana che si è erogata il diritto di scrivergli “” tramite i messaggi privati di Instagram. Stanco deglidi questo tipo, il conduttore di Tailor Made ha pubblicato il volto dellada una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tommaso_zorzi : Parto adesso! Sarti 3, 2, 1… Vediamo chi ha la stoffa per la finale ?????? #TailorMade - tommaso_zorzi : Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altr… - tommaso_zorzi : Io parto. Voi fate un po’ come vi pare. Anzi no. Tutti a guardare. #TailorMade - bernardi94c : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: “Se mio figlio fosse froc*o? Sarebbe un problema…” - blogtivvu : Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta: “Se mio figlio fosse froc*o? Sarebbe un problema…” -