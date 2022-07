Incendi | in 2021 +155% | devastati da fiamme 159 437 ettari

Lanuovaecologia : - MediasetTgcom24 : Incendi, nel 2021 crescono del 155% i roghi: distrutti 160mila ettari #incendi #emergenza #roghi #siccità - CorriereUmbria : +++L'Italia brucia: nel 2022 in fiamme già 26mila ettari #incendi #italia #legambiente - VirginiaPanzeri : RT @ISPRA_Press: Numerosi #incendi continuano a colpire l'Italia e altri Paesi europei. Secondo i dati #Ispra, nel 2021 risultano bruciati… - ISPRA_Press : Numerosi #incendi continuano a colpire l'Italia e altri Paesi europei. Secondo i dati #Ispra, nel 2021 risultano br… -

La Sicilia resta la regione più colpita daglinel, sia come numero di reati (993), che come ettari attraversati dalle fiamme (81.590, il 51,3% del totale nazionale). L'Isola è seguita da ...Sono quasi 160mila gli ettari devastati dalle fiamme nel: il 154,8% in più rispetto 2020. In aumento anche i reati tradolosi, colposi e generici, 5.385 (+27,2%) e le persone denunciate (...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'Italia nella morsa degli incendi. Sono 159.437 gli ettari di patrimonio boschivo e non devastato dalle fiamme nel 2021, il 154,8% in più rispetto al 2020. Il dato emerge dal nuovo report "Italia in ...