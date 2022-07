Agenzia ANSA

Ricerche in corso per undi circa 30 anni scomparso dal traghetto dellapartito ieri sera da Genova e arrivato a Olbia questa mattina. Il personale di bordo dopo averlo cercato ha segnalato la scomparsa alla ...Genova " È giallo per la scomparsa di undi circa trent'anni che viaggiava su un traghetto della lineapartito ieri sera da Genova e arrivato questa mattina a Olbia. Il personale di bordo dopo averlo cercato inutilmente ha ... Marittimo Moby scomparso durante navigazione, ricerche in corso L'uomo, un trentenne, lavorava sul Moby partito dal capoluogo ligure ieri sera e arrivato stamane in Sardegna: indagini in corso ...Ricerche in corso per un marittimo di circa 30 anni scomparso dal traghetto della Moby partito ieri sera da Genova e arrivato a Olbia questa mattina. Il personale di bordo dopo averlo cercato ha segna ...