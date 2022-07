F1 22 | arriva l’aggiornamento 1 06 | risolto un grande problema

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 26 luglio 2022)che tutti aspettavano è finalmenteto,unche aveva mandato ai matti i giocatori più accaniti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il simulatore F1 22 è stato uno dei giochi più attesi per gli amanti del genere, non sono state poche però le lamentele per i diversi bug riscontrati nell’ambiente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.