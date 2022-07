Calciomercato Lazio, Udogie il preferito di Sarri: l’Udinese spara altissimo (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Lazio: Udogie sarebbe il preferito di Sarri per la fascia sinistra, ma l’Udinese avrebbe sparato altissimo Destiny Udogie sembrerebbe essere il preferito di Sarri per il ruolo di terzino. La Lazio, però, dovrà fare i conti con le richieste dell’Udinese. Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, solo per sedersi al tavolo servirebbero 20 milioni, ma la richiesta potrebbe essere addirittura di 25 milioni. Il 19enne sarebbe entrato nel mirino delle big italiane e quindi per portarlo a casa servirebbe uno sforzo non indifferente. E forse anche una cessione importante. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022)sarebbe ildiper la fascia sinistra, maavrebbetoDestinysembrerebbe essere ildiper il ruolo di terzino. La, però, dovrà fare i conti con le richieste del. Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, solo per sedersi al tavolo servirebbero 20 milioni, ma la richiesta potrebbe essere addirittura di 25 milioni. Il 19enne sarebbe entrato nel mirino delle big italiane e quindi per portarlo a casa servirebbe uno sforzo non indifferente. E forse anche una cessione importante. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, Il Messaggero: 'Provedel al fotofinish' - Solo la Lazio - LI_Palembang : Attenta Lazio, una squadra ha gli occhi su Milinkovic -