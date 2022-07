askanews_ita : Orsa polare rischia di soffocare per una lattina, salvata - Delu90Inter : @Lelle_splendo93 @helder39691713 @iN3ViTaBiLi Lelle quando prova a scrivere in italiano:'Ho ricevuto candele al min… - ninotelia1 : RT @Italiavela: #MarinaMilitare: inizia la campagnia d'istruzione della #Vespucci e l'avvio delle altre campagne d'istruzione delle navi sc… - SpazioCeleste : @provvisoriame Buonanotte Provvi ???? Sai che se segui la ruota e la sponda posteriore dell'orsa maggiore, tracciando… -

I veterinari hanno salvato una giovane femmina di orso polare che rischiava di strozzarsi dopo aver messo in bocca una lattina di latte condensato. Nelle immagini girate il 21 luglio nel remoto insediamento russo di Dikson nell'Artico si vede l'intervento dei veterinari che hanno salvato l'orso polare.