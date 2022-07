Inter, Dalbert a Milano per la riabilitazione, ma a gennaio lo aspetta il Nizza (Di domenica 24 luglio 2022) Dalbert a Milano per la riabilitazione L’infortunio con conseguente operazione hanno impedito di vendere Dalbert in questa sessione di calciomercato e recuperare qualcosa dall’investimento fatto. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore brasiliano svolgerà la riabilitazione a Milano dove rimarrà fino a gennaio quando andrà via. “Probabilmente in prestito gratuito, per non avere minusvalenze a bilancio (è in scadenza nel giugno 2023). Il Nizza, che prima dell’infortunio aveva un accordo per prenderlo a 4 milioni, è una destinazione che può tornare d’attualità. All’Inter andrebbe una percentuale sulla futura rivendita”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 24 luglio 2022)per laL’infortunio con conseguente operazione hanno impedito di venderein questa sessione di calciomercato e recuperare qualcosa dall’investimento fatto. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore brasiliano svolgerà ladove rimarrà fino aquando andrà via. “Probabilmente in prestito gratuito, per non avere minusvalenze a bilancio (è in scadenza nel giugno 2023). Il, che prima dell’infortunio aveva un accordo per prenderlo a 4 milioni, è una destinazione che può tornare d’attualità. All’andrebbe una percentuale sulla futura rivendita”. L'articolo proviene damagazine.

