Maya Hawke, col suo singolo liberatorio Thérèse, è da ascoltare attentamente (Di venerdì 22 luglio 2022) Da Stranger Things alla musica e viceversa: Maya Hawke supporta la libertà contro tutti gli stereotipi in ogni ambito artistico. L'attrice, che nella serie Netflix interpreta Robin, uno dei tanti personaggi più amati tra le new entry delle ultime stagioni, è anche cantautrice. Dopo l'album di debutto Blush del 2020, la star è pronta a lanciare un nuovo disco, che si intitola Moss, in uscita il prossimo 23 settembre. L'album è anticipato da Thérèse, una ballata pop che inneggia alla libertà sessuale e non solo, alla spinta per fuggire agli stereotipi imposti dalla società. Senza troppi giri di parole, infatti, è stata la stessa Maya Hawke a spiegare il brano nel comunicato stampa: «Thérèse parla degli spazi segreti che ci costruiamo per essere liberi di essere noi stessi in un mondo ...

