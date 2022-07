Torna Musicultura con Enrico Ruggeri e Veronica Maya (Di giovedì 21 luglio 2022) Veronica Maya ed Enrico Ruggeri (Foto Us) Giovani talenti emergenti e decani della canzone italiana, dal rock all’indie, insieme per una serata in cui note e voci la fanno da protagoniste. E’ lo speciale dedicato alla XXXIII edizione di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore, in onda domani alle 23.50 su Rai 2. A condurre lo spettacolo dallo Sferisterio di Macerata, la suggestiva arena neoclassica simbolo della città e delle Marche, saranno Veronica Maya ed Enrico Ruggeri. Sul palco le performance live di Litfiba, Angelo Branduardi, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, Ditonellapiaga, Gianluca Grignani e dello stesso Ruggeri. Con loro ci saranno anche i giovani artisti ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022)ed(Foto Us) Giovani talenti emergenti e decani della canzone italiana, dal rock all’indie, insieme per una serata in cui note e voci la fanno da protagoniste. E’ lo speciale dedicato alla XXXIII edizione di, il festival della canzone popolare e d’autore, in onda domani alle 23.50 su Rai 2. A condurre lo spettacolo dallo Sferisterio di Macerata, la suggestiva arena neoclassica simbolo della città e delle Marche, sarannoed. Sul palco le performance live di Litfiba, Angelo Branduardi, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, Ditonellapiaga, Gianluca Grignani e dello stesso. Con loro ci saranno anche i giovani artisti ...

Ilvolomatto1 : RT @RaiDue: Amanti della musica al rapporto! Torna il Festival di #Musicultura, l'evento che ha come missione la valorizzazione della music… - Dansai75 : RT @RaiDue: Amanti della musica al rapporto! Torna il Festival di #Musicultura, l'evento che ha come missione la valorizzazione della music… - GiovanniVerdoli : RT @RaiDue: Amanti della musica al rapporto! Torna il Festival di #Musicultura, l'evento che ha come missione la valorizzazione della music… - RaiDue : Amanti della musica al rapporto! Torna il Festival di #Musicultura, l'evento che ha come missione la valorizzazione… -

"Shadows: omaggio a Chet Baker", il 22 luglio a Recanati ... la rassegna estiva di Musicultura organizzata con il Comune di Recanati. "Le due espressioni di ... Durante tutto l'arco della sua vita Chet Baker torna sempre, infatti, a rifugiarsi sotto le ali ... Enrico Ruggeri, tour al via dal 16 luglio Enrico Ruggeri torna in tour dal 16 luglio in tutta Italia con "La rivoluzione " il tour", concerti che seguono la ... amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia , insieme al quale ... DavideMaggio.it Recanati: Bosso e Popolizio omaggiano Chet Baker per chiudere Lunaria «Le due espressioni di Lunaria, la musica e la parola s’incontrano nel luogo più suggestivo di Recanati, sull’Orto del Colle dell’Infinito che tanto ha ispirato Leopardi nel celebre idillio – ha dichi ... Torna Musicultura con Enrico Ruggeri e Veronica Maya Giovani talenti emergenti e decani della canzone italiana, dal rock all’indie, insieme per una serata in cui note e voci la fanno da protagoniste. E’ lo speciale dedicato alla XXXIII edizione di Music ... ... la rassegna estiva diorganizzata con il Comune di Recanati. "Le due espressioni di ... Durante tutto l'arco della sua vita Chet Bakersempre, infatti, a rifugiarsi sotto le ali ...Enrico Ruggeriin tour dal 16 luglio in tutta Italia con "La rivoluzione " il tour", concerti che seguono la ... amicizia nata due anni fa a, e con Silvio Capeccia , insieme al quale ... Torna Musicultura con Enrico Ruggeri e Veronica Maya «Le due espressioni di Lunaria, la musica e la parola s’incontrano nel luogo più suggestivo di Recanati, sull’Orto del Colle dell’Infinito che tanto ha ispirato Leopardi nel celebre idillio – ha dichi ...Giovani talenti emergenti e decani della canzone italiana, dal rock all’indie, insieme per una serata in cui note e voci la fanno da protagoniste. E’ lo speciale dedicato alla XXXIII edizione di Music ...