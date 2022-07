Il destino di Draghi: nessuno dovrebbe essere indispensabile in politica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Draghi o non Draghi-bis? Questo è il dilemma di questa estate rovente del 2022. In tutta Italia si sono mobilitate in questi giorni varie categorie e una discreta fetta di società civile, per manifestare il proprio scontento e fare in modo che il Premier resti al suo posto. Secondo questa parte del Paese, l’addio di Draghi sarebbe una catastrofe. L’Italia perderebbe credibilità e prestigio nel contesto internazionale, e ripiomberebbe nel caos di un Parlamento ad oggi percepito come inaffidabile e inconcludente. Premier dimissionario Mario Draghi @ANSA/MASSIMO PERCOSSIEppure siamo al limite dell’assurdo. In politica nessuno dovrebbe essere indispensabile, ma dovrebbe essere il gruppo ed il progetto ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 luglio 2022)o non-bis? Questo è il dilemma di questa estate rovente del 2022. In tutta Italia si sono mobilitate in questi giorni varie categorie e una discreta fetta di società civile, per manifestare il proprio scontento e fare in modo che il Premier resti al suo posto. Secondo questa parte del Paese, l’addio disarebbe una catastrofe. L’Italia perderebbe credibilità e prestigio nel contesto internazionale, e ripiomberebbe nel caos di un Parlamento ad oggi percepito come inaffidabile e inconcludente. Premier dimissionario Mario@ANSA/MASSIMO PERCOSSIEppure siamo al limite dell’assurdo. In, mail gruppo ed il progetto ...

