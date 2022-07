Salto in alto, Mondiali atletica Eugene 2022: dominio Barshim, Tamberi quarto (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarco Tamberi conclude in quarta posizione la finale di Salto in alto maschile valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. L’azzurro disputa una gara di grande carattere contro le difficoltà di condizione che ne avevano limitato la prestazione già alle qualificazioni, e realizza il miglior piazzamento di un italiano in una campagna iridata, L’azzurro si ferma a 2,33 metri, superati al secondo tentativo dopo tanta fatica per superare i 2,30; poi, i tre errori ai 2,35 che lo mettono fuori dalla corsa alle medaglie. Infatti, l’ucraino Protsenko, grande sorpresa della finale, si ferma anch’esso ai 2,33, ma vanta uno score migliore e si prende la medaglia di bronzo. A vincere è il qatariota Mutaz Essa Barshim, tanto caro ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarcoconclude in quarta posizione la finale diinmaschile valida per idiin corso a. L’azzurro disputa una gara di grande carattere contro le difficoltà di condizione che ne avevano limitato la prestazione già alle qualificazioni, e realizza il miglior piazzamento di un italiano in una campagna iridata, L’azzurro si ferma a 2,33 metri, superati al secondo tentativo dopo tanta fatica per superare i 2,30; poi, i tre errori ai 2,35 che lo mettono fuori dalla corsa alle medaglie. Infatti, l’ucraino Protsenko, grande sorpresa della finale, si ferma anch’esso ai 2,33, ma vanta uno score migliore e si prende la medaglia di bronzo. A vincere è il qatariota Mutaz Essa, tanto caro ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Mondiali atletica, Tamberi al quarto posto nel salto in alto - Sport - ANSA - gdstwits : Mondiali Atletica: Tamberi solo quarto nel salto in alto - gdstwits : Mondiali Atletica: Tamberi solo quarto nel salto in alto - sportface2016 : #WCHOregon2022, salto in alto: dominio #Barshim, #Tamberi quarto - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Mondiali atletica, Tamberi al quarto posto nel salto in alto - Sport - ANSA -