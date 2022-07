Spuntano le prime specifiche dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 (Di lunedì 18 luglio 2022) I Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 saranno i pieghevoli del prossimo anno, che il colosso di Seul ha già previsto venderanno al ribasso rispetto ai modelli che stanno per essere presentati il prossimo 10 agosto (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Se nel 2022 i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 potrebbero essere spediti in 15 milioni di unità (numeri record per il settore), nel 2023 i loro successori dovrebbero arrivare appena a 10 milioni. Quanto alle possibili specifiche tecniche che dovrebbero accompagnarli, si parla già del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, oltre che ad una serie di importanti miglioramenti per il comparto fotografico. Il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) I5 e5 saranno i pieghevoli del prossimo anno, che il colosso di Seul ha già previsto venderanno al ribasso rispetto ai modelli che stanno per essere presentati il prossimo 10 agosto (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Se nel 2022 i4 e4 potrebbero essere spediti in 15 milioni di unità (numeri record per il settore), nel 2023 i loro successori dovrebbero arrivare appena a 10 milioni. Quanto alle possibilitecniche che dovrebbero accompagnarli, si parla già del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, oltre che ad una serie di importanti miglioramenti per il comparto fotografico. Il ...

