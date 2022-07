TMV: la Lazio prova ad inserirsi per Petagna, ma il Monza resta in vantaggio (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, la Lazio ha provato ad inserirsi nell’affare Petagna. Ci sono stati dei contatti da parte del club biancoceleste nelle ultime ore, per provare ad accaparrarsi l’attaccante del Napoli, che Sarri vorrebbe affiancare a Ciro Immobile. Il Monza, però, resta in vantaggio. La Lazio prova l’inserimento su Andrea Petagna, che resta un obiettivo caldo del Monza, in trattativa con il Napoli da settimane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com ci sono stati dei contatti da parte dei biancocelesti per la punta azzurra, con la Lazio che vorrebbe affiancare l’ex Atalanta a Ciro Immobile nella prossima ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, lahato adnell’affare. Ci sono stati dei contatti da parte del club biancoceleste nelle ultime ore, perre ad accaparrarsi l’attaccante del Napoli, che Sarri vorrebbe affiancare a Ciro Immobile. Il, però,in. Lal’inserimento su Andrea, cheun obiettivo caldo del, in trattativa con il Napoli da settimane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com ci sono stati dei contatti da parte dei biancocelesti per la punta azzurra, con lache vorrebbe affiancare l’ex Atalanta a Ciro Immobile nella prossima ...

