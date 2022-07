Materie prime, i prezzi ora crollano più che nel 2008: i fondi temono la recessione (Di giovedì 14 luglio 2022) Gas ed elettricità in Europa restano in tensione, ma tutto il resto crolla: gli indici di commodities sono scesi di oltre il 20% dai massimi di giugno, al traino soprattutto del rame e dei metalli indusrtiali, ma si è fermato anche il rally del grano e il petrolio è sotto 100 dollari al barile Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Gas ed elettricità in Europa restano in tensione, ma tutto il resto crolla: gli indici di commodities sono scesi di oltre il 20% dai massimi di giugno, al traino soprattutto del rame e dei metalli indusrtiali, ma si è fermato anche il rally del grano e il petrolio è sotto 100 dollari al barile

Pubblicità

Corriere : Euro, parità con il dollaro: non accadeva dal 2002. Gli effetti su esportazioni, turismo ed energia - Tonivitale75 : @GiorgiaMeloni E come per magia …. . “Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo… - Pignottone : @GuidoCrosetto Hem.... lo si sà da Maggio scorso e non occorre di sentire i clienti stranieri. Ad esempio La Nordic… - Principe_dUcria : L'Italia ha un ruolo chiave nella evoluzione della triade Israele-Turco-Saudita La triplice alleanza si pone come… - luigizattera : @romeobianchini @dorinileonardo @SissiBellomo Un prestito di materie prime grezze -