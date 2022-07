(Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidousi appresta a diventare un nuovo calciatore del Chelsea, secondo Valter DeAurelio Deper quanto accaduto. Ancora prima che Spalletti parlasse ai tifosi a Dimaro, il giornalista di Kiss Kiss Napoli aveva fatto sapere: “Mi raccontano di uno Spalletti, prima di tutto con Faliper quanto sta accadendo, ma anche con Kalidou“. A quanto pare il presidente del Napoli è rimasto spiazzato dalla ferma volontà didi fare trasferire il giocatore in un altro club.avrebbe volutore chiarezza fin da subito, lo aveva detto chiaramente dopo gli impegni col Senegal e prima di partire per le vacanze. A quanto pare la proposta di rinnovo a ...

Pubblicità

napolipiucom : De Maggio: 'De Laurentiis furioso con Koulibaly e Ramadani' #Chelsea #demaggio #Koulibaly #napoli… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'De Laurentiis è furioso con Koulibaly ed il suo agente' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'De Laurentiis è furioso con Koulibaly ed il suo agente' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'De Laurentiis è furioso con Koulibaly ed il suo agente' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'De Laurentiis è furioso con Koulibaly ed il suo agente' -

AreaNapoli.it

Di seguito le dichiarazioni di De"In arrivo Koulibaly e De, con il presidente che potrebbe essere a Dimaro già nella serata di domani. A quel punto via all'incontro tra i due sul ...Notizie Napoli calcio . Valter Deè intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ' Radio Goal '. Rinnovo Koulibaly, incontro con Dea Dimaro Tema principale il rinnovo di Koulibaly che a breve ... De Maggio: 'De Laurentiis furioso con Koulibaly ed il suo agente. Giuntoli prova il colpo' Koulibaly nuovo calciatore del Chelsea, secondo Valter De Maggio Aurelio De Laurentiis è furioso per quanto accaduto.Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato in diretta un retroscena sulla trattativa per la cessione di Koulibaly: "De Laurentiis è letteralmente furioso con l’agente di Kalidou ...