Studio sull’uso dei Vinaccioli in ambiente Agro | Futuridea partner di Suvai

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –è il nuovodel progettosull’ Uso deiin– Industriale. Un progetto d’innovazione e di cooperazione orientato alla valorizzazione sostenibile dei, finanziato dal Gal Alto Tammaro, nell’ambito della Misura 16 — Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” Bando Misura 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura — Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI). “Questo progetto – afferma Francesco Nardone, Responsabile rapporti istituzionali di– è orientato allo sviluppo parallelo di studi per la valorizzazione ...