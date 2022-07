Sonia Bruganelli: ‘Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto’. Scoppia la polemica (Di martedì 12 luglio 2022) Continua a far parlare di sé Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF VIP (confermata anche per la prossima edizione insieme a Orietta Berti) e moglie di Paolo Bonolis. Questa volta a far discutere, tra non poche polemiche, un post pubblicato su Instagram: Bruganelli comodamente seduta su una poltrona, in aereo. Ovviamente privato. Niente di strano, se non fosse per la didascalia provocatoria che ha fatto scatenare gli internauti. Cosa ha detto Sonia Bruganelli sugli aerei “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022) Continua a far parlare di sé, l’opinionista del GF VIP (confermata anche per la prossima edizione insieme a Orietta Berti) e moglie di Paolo Bonolis. Questa volta a far discutere, tra non poche polemiche, un post pubblicato su Instagram:comodamente seduta su una poltrona, in. Ovviamente. Niente di strano, se non fosse per la didascalia provocatoria che ha fatto scatenare gli internauti. Cosa ha dettosugli aerei “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferiscouncheore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto ...

