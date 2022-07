Draghi sale al Colle da Mattarella (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver visto a palazzo Chigi i ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia Daniele Franco, della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando. Nel pomeriggio il M5s non ha partecipato al voto sul dl aiuti, dopo aver votato la scrosa settimana la fiducia sul provvedimento. Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Marioè giunto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver visto a palazzo Chigi i ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell'Economia Daniele Franco, della Salute Roberto Speranza e del Lavoro Andrea Orlando. Nel pomeriggio il M5s non ha partecipato al voto sul dl aiuti, dopo aver votato la scrosa settimana la fiducia sul provvedimento.

Pubblicità

boborobo88 : RT @tziu_franco: Draghi sale al Quirinale... e qui tutte la attenzioni vanno a Totti e Ilary... come ci hanno ridotto! - pl1952 : Governo, Draghi sale al Colle: il colloquio con il presidente della Repubblica - giul9801 : RT @vncnzvlln92: Oh ragazzi se Draghi è una persona di parola questa sera sale al Quirinale e molla tutto. - tziu_franco : Draghi sale al Quirinale... e qui tutte la attenzioni vanno a Totti e Ilary... come ci hanno ridotto! - BananitaMayu : @ales__tv Draghi che sale al Quirinale -