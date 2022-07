Torino, 56enne ucciso a pugni e bastonate alle 4 di notte: la polizia ha fermato un 20enne (Di domenica 10 luglio 2022) Un’aggressione improvvisa a pugni e bastonate, apparentemente per motivi futili. Augusto Bernardi, 56 anni, è stato ucciso la scorsa notte verso le 4 a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. La polizia ha fermato un ventenne italiano che abita al quarto piano di una casa popolare in via Villar, a pochi passi dal luogo dell’omicidio. Bernardi da un anno risiedeva in un monolocale in via Baracca, a diversi isolati di distanza. I vicini lo descrivono come “una persona gentile”. “L’ultima volta che l’ho visto – racconta uno di loro – è stata qualche giorno fa. Erano le cinque del mattino, lui stava rientrando in casa mentre io uscivo”. Bernardi aveva da poco venduto il suo appartamento attraverso un’agenzia immobiliare. È stato aggredito in piazza Vittoria, dove tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Un’aggressione improvvisa a, apparentemente per motivi futili. Augusto Bernardi, 56 anni, è statola scorsaverso le 4 anel quartiere Borgo Vittoria. Lahaun ventenne italiano che abita al quarto piano di una casa popolare in via Villar, a pochi passi dal luogo dell’omicidio. Bernardi da un anno risiedeva in un monolocale in via Baracca, a diversi isolati di distanza. I vicini lo descrivono come “una persona gentile”. “L’ultima volta che l’ho visto – racconta uno di loro – è stata qualche giorno fa. Erano le cinque del mattino, lui stava rientrando in casa mentre io uscivo”. Bernardi aveva da poco venduto il suo appartamento attraverso un’agenzia immobiliare. È stato aggredito in piazza Vittoria, dove tutti i ...

