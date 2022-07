Sparano all'ex premier Abe al comizio: "In fin di vita", Giappone sotto choc (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giappone sotto choc: l'ex primo ministro Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale e ora è ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio, una formula che in Giappone precede solitamente l'annuncio formale del decesso. Lo ha confermato il governo Giapponese, che però non ha fornito dettagli in merito alle condizioni di salute dell'ex premier. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 11.20: Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. Secondo testimonianze dirette raccolte dalla stampa Giapponese, un uomo ha esploso almeno due colpi di arma da fuoco in direzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il: l'ex primo ministro Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco durante unelettorale e ora è ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio, una formula che inprecede solitamente l'annuncio formale del decesso. Lo ha confermato il governose, che però non ha fornito dettagli in merito alle condizioni di salute dell'ex. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 11.20: Abe era impegnato in una Nara, capoluogo dell'omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio. Secondo testimonianze dirette raccolte dalla stampase, un uomo ha esploso almeno due colpi di arma da fuoco in direzione ...

