"Io, tu e l'estate", il nuovo singolo di Napoleone: testo e significato (Di venerdì 8 luglio 2022) Riprendendo sonorità di Pino Daniele, con echi di "Figli Delle Stelle" di Alan Sorrenti, Napoleone ci regala un immediato inno estivo radiofonico dall'irresistibile ritmo pop\funk: "Io, tu e l'estate", disponibile per la programmazione radiofonica da oggi venerdì 8 luglio! "Certe volte – recita Napoleone – l'estate può diventare un luogo spensierato dove abitare. Rievoca amori, amicizie, ricordi e il caldo con la faccia sotto alle fontane." Io, tu e l'estate "è una cartolina romantica da inviare a chi è ormai lontano ma nonostante tutto resta e resterà per sempre un punto fermo della nostra vita." come spiega l'artista stesso. Un brano dalle sonorità funk, che trasporta ancora una volta l'ascoltatore in un viaggio leggero e nostalgico attraverso un ritmo fresco e travolgente.

