Pubblicità

OSX_rulez : RT @SkyTG24: Sentenza tribunale Milano: password account dei defunti agli eredi - SteelRevel : RT @SkyTG24: Sentenza tribunale Milano: password account dei defunti agli eredi - MLFranciolini : RT @SkyTG24: Sentenza tribunale Milano: password account dei defunti agli eredi - SkyTG24 : Sentenza tribunale Milano: password account dei defunti agli eredi - giorgiotablet : Eredità digitale: la sentenza del Tribunale di Milano | Una seria riflessione su quanto l’eredità digitale vada dis… -

Il caso Il caso è stato portato all'attenzione dei giudici da una donna: Apple, Microsoft e Meta Platform (WhatsApp) le avevano chiesto un'autorizzazione delper poterle consegnare le ...... si legge nella, adottata da una maggioranza risicata. 'Per questo motivo, un reato ... purché vi sia una connessione logica tra i due', ha continuato il, consentendogli di presentare ...Nella mattina odierna, presso i comuni di Crispano (Na) e Frattaminore (Na), i Carabinieri della Compagnia di Casoria (Na), hanno dato ...Domani, si torna in aula a Roma, in questa corsa tra Stati a chi arriva primo alla condanna definitiva. 'Deve stare in carcere', ripete Luigi Ciatti, padre della vittima. Anche l’Italia pretende l’arr ...