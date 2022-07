Il Protocollo per l’inclusione alunni con BES: cos’è, destinatari, come si propone, norme. Con esempio da scaricare (Di giovedì 7 luglio 2022) Il documento denominato “Protocollo per l’inclusione” è la guida dettagliata d’informazione di ciascun istituto scolastico riguardante l’integrazione degli alunni con handicap e BES. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. Il Protocollo rappresenta uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del “Protocollo per l’inclusione” consente di attuare in modo operativo le indicazioni ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Il documento denominato “per” è la guida dettagliata d’informazione di ciascun istituto scolastico riguardante l’integrazione deglicon handicap e BES. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale deglicon bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. Ilrappresenta uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del “per” consente di attuare in modo operativo le indicazioni ...

