Conte, Di Maio e la politica in sala d'attesa: non c'è uno straccio di programma (Di giovedì 7 luglio 2022) D'accordo, l'ex grillino e ora insiemista per il futuro, Luigi Di Maio, ha incontrato il sindaco politicamente corretto e democratico di Milano, Beppe sala. Va bene, il leader di quel che resta (assai poco rispetto alle promesse di partenza) dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha visto il premier Mario Draghi facendo sapere al popolo italiano che loro - i grillini - resteranno al governo ma che serve discontinuità. Da cosa, vien da chiedere visto che rispetto al programma M5S delle origini più che alla discontinuità siamo al girotondo (all'incontrario) intorno ad un totem che non esiste più: l'anticasta. E qui la domanda si aggiunge spontanea. Anzi, le domande. Quale è il progetto politico del Di Maio? E quello di Beppe Conte? Cosa vogliono per gli italiani e le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) D'accordo, l'ex grillino e ora insiemista per il futuro, Luigi Di, ha incontrato il sindacomente corretto e democratico di Milano, Beppe. Va bene, il leader di quel che resta (assai poco rispetto alle promesse di partenza) dei 5 Stelle, Giuseppe, ha visto il premier Mario Draghi facendo sapere al popolo italiano che loro - i grillini - resteranno al governo ma che serve discontinuità. Da cosa, vien da chiedere visto che rispetto alM5S delle origini più che alla discontinuità siamo al girotondo (all'incontrario) intorno ad un totem che non esiste più: l'anticasta. E qui la domanda si aggiunge spontanea. Anzi, le domande. Quale è il progetto politico del Di? E quello di Beppe? Cosa vogliono per gli italiani e le ...

