Ultime Notizie Roma del 05-07-2022 ore 15:10 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nessuno aggiunge il numero dei Dispersi alle vittime Chi conosce la montagna sa che solo miracolo potrebbe restituire qualcuno ancora in vita che continua a fare le ricerche visto che un blocco alto più di un palazzo è rimasto sospeso e rischia il crollo è molto rischioso il bilancio della tragedia al momento è di 7 vittime 8 feriti dei quali in maniera grave mancano all’appello 13 persone di cui 3 stranieri Dopo il grande caldo e La siccità nella Pianura Padana arriva una violenta perturbazione che sta creando danni a cavallo tra Lombardia Emilia Romagna e c’è anche una vittima in provincia di Piacenza l’uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d’aria che si è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nessuno aggiunge il numero dei Dispersi alle vittime Chi conosce la montagna sa che solo miracolo potrebbe restituire qualcuno ancora in vita che continua a fare le ricerche visto che un blocco alto più di un palazzo è rimasto sospeso e rischia il crollo è molto rischioso il bilancio della tragedia al momento è di 7 vittime 8 feriti dei quali in maniera grave mancano all’appello 13 persone di cui 3 stranieri Dopo il grande caldo e La siccità nella Pianura Padana arriva una violenta perturbazione che sta creando danni a cavallo tra Lombardia Emiliagna e c’è anche una vittima in provincia di Piacenza l’uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d’aria che si è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere s… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - VesuvioLive : Napoli, una strada dedicata a Pannella e alla Carrà: la richiesta di Arcigay - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Mosca, creati due corridoi per export grano in Mar Nero - Il Sole 24 ORE #ucraina #ultime… -