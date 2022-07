Da Twitter – Continuano i colloqui tra Paris Saint-Germain e Sassuolo per Gianluca Scamacca… (Di martedì 5 luglio 2022) Sono ancora in corso le trattative tra Paris Saint-Germain e Sassuolo per Gianluca Scamacca. Nessun accordo ancora in atto, visto che il Sassuolo vuole 50 milioni di euro, nuovo round di trattative questa settimana. #PSG Campos, grande tifoso di Scamacca – ma l’affare dipende dalle condizioni finali. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 5 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) Sono ancora in corso le trattative traperScamacca. Nessun accordo ancora in atto, visto che ilvuole 50 milioni di euro, nuovo round di trattative questa settimana. #PSG Campos, grande tifoso di Scamacca – ma l’affare dipende dalle condizioni finali. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 5 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

ladyonorato : Le armi donate da USA e UE a #Zelensky continuano a mietere vittime fra i civili ucraini. Kiev bombarda il Donbass,… - TgrRaiTrentino : Ai piedi della #Marmolada continuano le ricerche con i droni e le termocamere per cercare i 15 dispersi travolti da… - matteosalvinimi : Gli sbarchi continuano. Notizie del ministro? Nessuna. - SilviaLsCnz : Siamo in GUERRA, NOI TUTTI! Se non lo avete capito ancora, probabilmente non lo capirete MAI!Le prove stanno sotto… - Enzaedma60 : RT @lottodasola: Continuano le proteste degli agricoltori nei Paesi Bassi. I manifestanti temono che il governo olandese ordinerà il massac… -