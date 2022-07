Covid in Liguria, 3.234 nuovi casi. Ansaldi: “Una percentuale tra il 70 e l’80% dei ricoverati è indipendente dal virus” (Di martedì 5 luglio 2022) Il direttore generale dell'Azienda ligure sanitaria: "Domani (mercoledì, ndr) si riunirà un tavolo di lavoro per stabilire modalità organizzative all'interno delle Asl per tentare di abbassare l'impatto del Covid” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 5 luglio 2022) Il direttore generale dell'Azienda ligure sanitaria: "Domani (mercoledì, ndr) si riunirà un tavolo di lavoro per stabilire modalità organizzative all'interno delle Asl per tentare di abbassare l'impatto del

