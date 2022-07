Maltrattamenti in famiglia, due arresti a Napoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti a Chiaiano per la segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato e bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga 8 centimetri. Gli operatori hanno accertato che, poco prima, l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, dopo numerosi messaggi intimidatori si era recato sotto casa e, brandendo un coltello, aveva preteso la consegna del figlio minore. Un 36enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ancora, nel pomeriggio della stessa giornata, gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti a Chiaiano per la segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato e bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga 8 centimetri. Gli operatori hanno accertato che, poco prima, l’uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, dopo numerosi messaggi intimidatori si era recato sotto casa e, brandendo un coltello, aveva preteso la consegna del figlio minore. Un 36enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato perine atti persecutori nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ancora, nel pomeriggio della stessa giornata, gli ...

