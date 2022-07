Elisabetta Gregoraci si espone su Flavio Briatore e sulle ex compagne dell’imprenditore (Di lunedì 4 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore, del loro rapporto “complicato” e delle ex compagne di lui. Le sue parole Prossima alla nuova conduzione di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. La conduttrice ha voluto mantenere una relazione amichevole con l’imprenditore, alla luce del decenni trascorsa insieme e della nascita del figlio Nathan Falco Briatore. E’ per lui che hanno trovato un equilibrio. racconta Elisabetta a ‘Il Corriere della Sera: “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022)torna a parlare di, del loro rapporto “complicato” e delle exdi lui. Le sue parole Prossima alla nuova conduzione di Battiti Live,torna a parlare del rapporto con l’ex marito. La conduttrice ha voluto mantenere una relazione amichevole con l’imprenditore, alla luce del decenni trascorsa insieme e della nascita del figlio Nathan Falco. E’ per lui che hanno trovato un equilibrio. raccontaa ‘Il Corriere della Sera: “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ...

