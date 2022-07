Jova Beach Party, parte l’avventura da Lignano (Di sabato 2 luglio 2022) PH MICHELE ‘MAIKID’ LUGARESILa festa più grande dell’estate prende finalmente forma! Con più di 60 mila persone parte da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party con i primi due Party sulla spiaggia prodotti da Trident Music. Un format unico al mondo, un’idea senza precedenti, un’esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico. “OGGI COMINCIAMO! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e alle 14:00 parte il nuovo Jova Beach Party. Stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena. Non è la grandezza la cosa importante, però, è ... Leggi su udine20 (Di sabato 2 luglio 2022) PH MICHELE ‘MAIKID’ LUGARESILa festa più grande dell’estate prende finalmente forma! Con più di 60 mila personedaSabbiadoro ilcon i primi duesulla spiaggia prodotti da Trident Music. Un format unico al mondo, un’idea senza precedenti, un’esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico. “OGGI COMINCIAMO! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e alle 14:00il nuovo. Stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena. Non è la grandezza la cosa importante, però, è ...

enpaonlus : Jova beach party 2022: musica per le orecchie? Io ci vedo un disastro per l'ambiente - Il Fatto Quotidiano - una in… - Corriere : Oggi inizia il Jova Beach Party: tappe, scaletta (ma anche liti con gli ecologisti), ciò che c’è da sapere - ginocalcinotto : RT @Ste_Mazzu: Guerra, pandemia, inflazione, Jova Beach Tour... gli italiani non ricordavano un'estate peggiore da, forse, quelle del '43-44 - SemplicementeGL : RT @lameduck1960: Abbattuti filari di tamerici in spiaggia da un m-comune per fare posto al concerto di un adepto. Piddini peggio delle cav… - messveneto : La lunga notte del Jova beach party di Lignano, in trentamila cantano e ballano sulla spiaggia -