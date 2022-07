DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2022 LIVE: FP3 in tempo reale, la Ferrari a caccia di conferme. Rischio pioggia a Silverstone (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Silverstone assisteremo a una sessione importante per definire gli assetti per le qualifiche di oggi in cui ci giocherà il tutto per tutto per essere il più avanti possibile in griglia di partenza. La Ferrari andrà a caccia di conferme dopo quanto fatto ieri nel corso del primo giorno di libere. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra una buona velocità ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP di, decimo round del Mondialedi F1. Sulla pista diassisteremo a una sessione importante per definire gli assetti per le qualifiche di oggi in cui ci giocherà il tutto per tutto per essere il più avanti possibile in griglia di partenza. Laandrà adidopo quanto fatto ieri nel corso del primo giorno di libere. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra una buona velocità ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - SkySportF1 : ?? Seconde libere, Ferrari subito all’attacco ???? Leclerc e Sainz al comando a Silverstone LIVE ?… - F1ingenerale_ : Le monoposto tornano in pista a #Silverstone per le ultime #ProveLibere prima delle #qualifiche. Segui in cronaca… - infoitsport : F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Gran Bretagna in diretta e in differita (Sky e Tv8) -